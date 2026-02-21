Unpli Campania riunito il Consiglio | realtà indispensabili soprattutto nelle piccole realtà
Il Consiglio dell’Unpli Campania si è riunito per discutere il ruolo delle associazioni locali. La decisione nasce dal crescente bisogno di rafforzare il senso di comunità nelle piccole comunità, spesso isolate. Durante l'incontro, è emerso che queste realtà rappresentano un punto di riferimento importante per promuovere eventi culturali e tradizionali. La discussione si è concentrata sull’importanza di sostenere queste associazioni per mantenere vive le tradizioni sul territorio.
Tempo di lettura: 5 minuti " Sono un presidio fondamentale, di identità, coesione sociale e tradizione". Maria Carmela Serluca, assessore regionale all'Agricoltura, ha indicato così il ruolo e la funzione delle Pro-Loco partecipando questa mattina al Palazzo Ducale di Paduli, ai lavori del Consiglio Regionale di Unione delle Pro Loco della Campania che hanno svolto una approfondita analisi e dibattito i temi dello sviluppo del lavoro di romozione del territorio di questi Organismi. Ai lavori hanno partecipato, per dare riconoscimento istituzionale all'evento: i consiglieri regionale Pellegrino Mastella e Fernando Errico,, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, oltre allo stesso Sindaco di Paduli Domenico Vessichelli che ha fatto gli onori di casa e per omaggiare queste realtà campane che hanno voluto organizzare presso il Comune sannita la propria assise regionale, sotto la presidenza di Luigi Barbati.
