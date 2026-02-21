uno due bragantini il mantova ribalta la sampdoria

Il Mantova ha vinto contro la Sampdoria grazie a una seconda frazione di gioco più intensa. La squadra ha reagito dopo un primo tempo difficile, segnando due gol decisivi e consolidando la posizione in classifica. La determinazione dei giocatori ha fatto la differenza, portando a un risultato che cambia gli equilibri nella zona a rischio. La partita si è conclusa con il Mantova in crescendo, lasciando i tifosi speranzosi per le prossime sfide.

Mantova, 21 febbraio 2026 – Grazie a una ripresa efficace e di grande volontà il Mantova ribalta la Sampdoria e conquista tre punti fondamentali nella lotta per la salvezza. La squadra di Modesto si lascia sorprendere al 14’ del primo tempo da Begic e va al riposo in svantaggio, ma nel secondo tempo torna in campo con il giusto spirito e cambia l’inerzia della partita, operando il sorpasso vincente con una splendida doppietta di Bragantini che consente ai virgiliani di fare un passo in avanti davvero prezioso. La classifica rimane corta e, quindi, “calda” per i biancorossi, che, a questo punto, sullo slancio trasmesso dal ritorno alla vittoria con i blucerchiati, possono guardare con rinnovata fiducia ad un altro duello diretto come quello di domenica 1° marzo con la Carrarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

