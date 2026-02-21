Università nessun rischio chiusura Si tratta di anomalie per un corso

L’Università di Grosseto non rischia di chiudere, conferma la direzione. La notizia circolava dopo voci di potenziali problemi legati a un singolo corso di studio. La Uil aveva diffuso l’indiscrezione, ma l’ateneo ha specificato che si tratta di semplici anomalie amministrative. Nessuna minaccia reale di chiusura, dunque, ma solo interventi per risolvere alcune irregolarità riscontrate. La situazione resta sotto controllo e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Grosseto, 21 febbraio 2026 – L’Università di Grosseto a rischio chiusura? A rendere pubblica l’indiscrezione è stata la Funzione pubblica della Uil. «Facciamo appello a tutte le istituzioni affinché si arrivi alla costituzione di un fronte comune da parte di tutte le istituzioni e della politica che si contrapponga a questa scelta - ha ascritto il segretario Sergio Lunghi - e in questo caso la Uil Flp farà la propria parte unendosi a chi non vuole che il territorio sia privato di una grande opportunità offerta dalla sede universitaria. Tra i corsi di formazione vi sono anche quelli che riguardano quelli sulle professioni infermieristiche e degli operatori socio – sanitari che rappresentano figure fondamentali e sempre più difficilmente reperibili e non avere più questa opportunità sul territorio avrebbe conseguenze negative per un settore fondamentale come quello sanitario dell’intera provincia».🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Università di Bologna nega corso di Filosofia a militari dell'esercito: "Rischio militarizzazione facoltà", Meloni: "Lede doveri costituzionali"

Leggi anche: L’università di Bologna rifiuta un corso di filosofia per i militari: «Rischio militarizzazione». La rabbia di Crosetto: «Loro vi difenderanno comunque»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.