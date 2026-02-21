Union a Sansepolcro La legge dei più forti

Union Basket Prato ha conquistato una vittoria importante contro i Dukes di Sansepolcro, spinta dalla determinazione dei giocatori. La squadra ha dominato il campo fin dai primi minuti, mantenendo un ritmo intenso e una difesa solida. La partita si è svolta davanti a un pubblico appassionato che ha sostenuto i pratese con entusiasmo. La vittoria rafforza la posizione in classifica e dà fiducia al team per le prossime sfide. La partita è terminata con un punteggio di 85-70.

La capolista Union Basket Prato scende sul parquet questo pomeriggio (palla a due alle 18.30) a Sansepolcro contro i Dukes per proseguire nella sua striscia vincente. La squadra di coach Tommaso Paoletti, che arriva lanciata dal bel successo ottenuto sul coriaceo Agliana, è attesa però da un avversario di ottimo livello (per gli aretini finora si contano 12 vittorie e 10 sconfitte), che fa parte dell'affollata zona playoff, contro cui occorrerà esprimersi al meglio per riportare l'ennesimo successo. Sarà questo uno dei tanti anticipi della settima giornata di ritorno del campionato di serie C, che oggi vedrà scendere in campo anche queste formazioni: Virtus Certaldo-Valdisieve, Pino Firenze-Castelfiorentino, Don Bosco Livorno-Bottegone e San Vincenzo-Us Livorno.