Una vera primatista anche in sostenibilità
Il Volvo EX60, un SUV elettrico, si distingue per le sue elevate prestazioni e per il suo impegno ambientale. La casa svedese ha progettato questo modello con l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica. Con una batteria che garantisce autonomie più lunghe e materiali riciclabili, il veicolo punta a rivoluzionare il mercato delle auto ecologiche. Molti esperti lo considerano una delle proposte più avanzate in campo sostenibile.
Intelligentissimo e capace di apprendere ed aggiornare le sue conoscenze, il Suv elettrico Volvo EX 60 è anche particolarmente virtuoso in materia di sostenibilità. Offre la più bassa impronta di CO2 nella storia del marchio (al pari della piccola EX30), usa il 27% di materiali di riciclo. In più è la prima auto al mondo a impiegare acciaio a basso contenuto di CO2 e a utilizzare la costruzione mega-casting con l’eliminazione di centinaia di parti sostituite da un’unica fusione in alluminio. Anche questo è un modo efficace per favorire la sostenibilità. Bella, virtuosa, intelligente e capace di percorrere fino a 850 km con una ricarica, EX60 sembra pronta per superare la prova di un mercato d’eccellenza e per scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’auto.🔗 Leggi su Quotidiano.net
