Una strategia nazionale per mettere in sicurezza il territorio italiano

L’Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato come il riscaldamento globale provochi sempre più eventi meteorologici violenti, come le recenti alluvioni nel Sud Italia. La causa principale è l’aumento delle temperature che intensifica le piogge torrenziali. Questa situazione spinge le autorità a pianificare una strategia nazionale per proteggere le zone più a rischio. Il governo sta valutando interventi concreti per rafforzare le difese del territorio.

© Ilfoglio.it - Una strategia nazionale per mettere in sicurezza il territorio italiano

Nella sua ultima nota sulla congiuntura del febbraio 2026, l’ Ufficio parlamentare di bilancio nota come “il riscaldamento globale continua a generare eventi meteorologici estremi, non ultimi quelli che hanno recentemente funestato il Mezzogiorno d’Italia”. Poi aggiunge: “ La crescente frequenza e intensità di questi fenomeni fa sì che non si possano escludere nuovi eventi nell’orizzonte di previsione; fenomeni particolarmente forti o localizzati in aree ad alta densità di insediamenti produttivi, avrebbero effetti non trascurabili anche sul complesso dell’economia nazionale ”. “Effetti non trascurabili”, un eufemismo per sottolineare che il problema della sicurezza sul territorio è un problema di prim’ordine per un paese come l’Italia, uno tra i “molteplici rischi, prevalentemente orientati al ribasso nel medio termine, in larga parte riconducibili a fattori esterni o ambientali, quindi nel complesso esogeni rispetto alle dinamiche interne” che rischiano di compromettere l’economia nazionale.🔗 Leggi su Ilfoglio.it Frane ed erosione costiera, dalla Regione 62 milioni per mettere in sicurezza il territorioLa Regione Sicilia ha approvato un investimento di quasi 62 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio. Leggi anche: La Strategia per la sicurezza nazionale di Trump è una minaccia all’Europa videopodcast Valorizzazione territoriale Politica digitale e fondi PNRR Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Legno e transizione ecologica: filiera chiede strategia nazionale; L'Italia nell'Artico: la nuova Strategia nazionale artica all’Istituto Affari Internazionali - Aise.it; Legge Clima UE, la filiera del legno chiede una strategia nazionale per la decarbonizzazione; Agricoltura, il ministro Lollobrigida a Loreto: Marche, un laboratorio per la strategia nazionale. Una strategia nazionale per mettere in sicurezza il territorio italianoL’Italia come laboratorio europeo per la gestione efficiente degli investimenti. Una guida (non troppo utopica) ... ilfoglio.it Sicurezza sul lavoro. In Italia manca una strategia nazionale. La denuncia di Cgil, Cisl e UilL'Italia è rimasta indietro rispetto a umerosi altri Paesi Europei dove una simile programmazione viene elaborata su quanto deliberato in materia dal Consiglio Europeo Occupazione, politica sociale, ... quotidianosanita.it La Strategia Nazionale di Meccanizzazione Agricola lanciata dalla Tanzania apre opportunità concrete per la fornitura di tecnologia, ricambi e formazione tecnica. Forte di un'imponente crescita del parco macchine agricole (+76% per i piccoli trattori in 5 - facebook.com facebook Le aree interne non restano indietro! La SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) punta su sanità, scuole, mobilità e sviluppo locale per ridare vita ai territori più fragili. Con il supporto dell’UE, si costruiscono comunità forti e servizi migliori. #AreeInterne #S x.com