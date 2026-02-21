una sfilata di carri colorati si chiude il carnevale

Il Carnevale di Cogliate si conclude con una grande sfilata di carri allegorici, che quest’anno festeggia la 41ª edizione. La manifestazione attira ogni anno centinaia di spettatori e artisti locali, trasformando le strade del paese in un tripudio di colori e creatività. Questa edizione vede protagonisti carri decorati con temi fantasiosi e dettagli curati nei minimi particolari. La festa si chiude con il tradizionale corteo, che anima il centro cittadino.

Anche quest’anno sarà Cogliate la capitale del Carnevale nelle Groane, con la sua maxi sfilata di carri allegorici giunta alla 41esima edizione. Accanto alle creazioni originali realizzate da gruppi locali, sfileranno i carri spettacolari presi in prestito dai comuni del Comasco, dove le celebrazioni del Carnevale si sono concluse martedì. Così questo pomeriggio a Cogliate, la sfilata di maschere e carri allegorici si annuncia particolarmente ricca. Si comincia alle 14, con partenza da viale Rimembranze. Il tema scelto per la sfilata è “ Serie Tv e Cartoni animati “. L’allegro corteo di carri allegorici e personaggi in maschera percorrerà le strade principali del paese per poi raggiungere il parco comunale di via De Gasperi, dove è in programma una grande festa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Carnevale di Bazzano: parata, carri colorati e i bambini in mascheraIl Carnevale di Bazzano si svolge domenica 8 e 15 febbraio 2026, con una tradizionale parata di carri colorati e bambini in maschera.

Divertenti maschere e colorati carri animano il centro storico di Viterbo per il Carnevale 2026Il Carnevale di Viterbo 2026 si svolge il 14 febbraio, offrendo una sfilata di maschere e carri colorati nel centro storico.

Riassunto della sfilata dei carri allegorici a Pieve del Grappa, Domenica 18 Febbraio 2026!

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.