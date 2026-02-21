Una sfilata di carri colorati si chiude il Carnevale
Il Carnevale di Cogliate si conclude con una grande sfilata di carri allegorici, che quest’anno festeggia la 41ª edizione. La manifestazione attira ogni anno centinaia di spettatori e artisti locali, trasformando le strade del paese in un tripudio di colori e creatività. Questa edizione vede protagonisti carri decorati con temi fantasiosi e dettagli curati nei minimi particolari. La festa si chiude con il tradizionale corteo, che anima il centro cittadino.
Anche quest’anno sarà Cogliate la capitale del Carnevale nelle Groane, con la sua maxi sfilata di carri allegorici giunta alla 41esima edizione. Accanto alle creazioni originali realizzate da gruppi locali, sfileranno i carri spettacolari presi in prestito dai comuni del Comasco, dove le celebrazioni del Carnevale si sono concluse martedì. Così questo pomeriggio a Cogliate, la sfilata di maschere e carri allegorici si annuncia particolarmente ricca. Si comincia alle 14, con partenza da viale Rimembranze. Il tema scelto per la sfilata è “ Serie Tv e Cartoni animati “. L’allegro corteo di carri allegorici e personaggi in maschera percorrerà le strade principali del paese per poi raggiungere il parco comunale di via De Gasperi, dove è in programma una grande festa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il Carnevale di Bazzano: parata, carri colorati e i bambini in mascheraIl Carnevale di Bazzano si svolge domenica 8 e 15 febbraio 2026, con una tradizionale parata di carri colorati e bambini in maschera.
Divertenti maschere e colorati carri animano il centro storico di Viterbo per il Carnevale 2026Il Carnevale di Viterbo 2026 si svolge il 14 febbraio, offrendo una sfilata di maschere e carri colorati nel centro storico.
Riassunto della sfilata dei carri allegorici a Pieve del Grappa, Domenica 18 Febbraio 2026!
Argomenti discussi: CARRI ALLEGORICI, MASCHERE E SPETTACOLO: UMBERTIDE ACCENDE IL CARNEVALE 2026 CON LA GRANDE SFILATA E UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI; Rinviata la sfilata dei carri allegorici di Marghera: nuova data sabato 14 marzo 2026; Torna la sfilata di Carnevale con i carri a Nimis, sarà festa anche da Sappada a Basiliano; Carnevale di Viareggio, la sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO.
Nocera Superiore: domenica la sfilata dei carri allegoriciLa sfilata carri allegorici Nocera Superiore torna ad animare la città domenica 22 febbraio 2026. Dopo il rinvio dello scorso 14 febbraio a causa del ... zon.it
Un successo la sfilata dei carri allegoriciTOLFA - Tolfa ha vissuto, domenica pomeriggio, una delle giornate più belle, partecipate e simbolicamente forti del suo calendario di eventi, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto pe ... civonline.it
Incidente diplomatico tra paesi vicini a Carnevale, durante la sfilata spunta il cartello “Babbuini laerresi”: cosa è successo - facebook.com facebook