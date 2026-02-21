una semifinale tra amici brescia milano atto iv poeta e cotelli contro rincorrendo il primo titolo

Brescia e Milano si affrontano ancora una volta in una semifinale tra amici, con Poeta e Cotelli in campo per conquistare il primo titolo stagionale. La partita si svolge in un palazzetto pieno di tifosi appassionati, che seguono ogni azione con entusiasmo. Questa sfida rappresenta l’atto conclusivo di una serie di incontri intensi tra le due squadre. La tensione sale mentre i giocatori si preparano a lottare fino all’ultimo secondo.

Brescia-Milano si sfidano per la quarta volta quest’anno e chissà se sarà l’ultima prima della fine della stagione. Questa sera alle ore 18 scendono in campo alla Inalpi Arena, nella prima semifinale di Coppa Italia, Armani e Germani per giocarsi un posto nella finalissima in programma domani. Una sfida nella sfida, quella tra i coach Peppe Poeta e Matteo Cotelli. Colleghi nella splendida cavalcata biancoblu dell’anno passato, ora rivali per la conquista di un risultato prezioso. Dei tre confronti stagionali, due vinti da Brescia in campionato e uno vinto da Milano nella finale di Supercoppa, solo uno ha visto di fronte i due attuali head coach, visto che Poeta è subentrato a Messina solo a fine novembre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

