Una rotatoria per la sicurezza

Una rotatoria è stata installata all’incrocio tra via Pertini e la strada provinciale 53 Murattiana, dopo numerosi incidenti che hanno preoccupato i residenti. La nuova opera mira a ridurre i rischi e migliorare il flusso del traffico in una zona molto frequentata. La scelta di realizzare questa rotatoria è stata presa per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni che attraversano l’area ogni giorno. La modifica interesserà anche i mezzi di servizio locali.

© Ilrestodelcarlino.it - "Una rotatoria per la sicurezza"

"L’intersezione tra via Pertini e la strada provinciale 53 Murattiana rappresenta un punto cruciale per la viabilità di collegamento tra i paesi dell’entroterra, la viabilità principale della SS77 della Val di Chienti. Per tale motivo la Regione intende inserire l’opera nel prossimo piano per la sicurezza della rete stradale marchigiana al fine di contribuire al finanziamento, così come richiesto anche nella lettera inviata all’ente dal Comune di Tolentino". La sottosegretaria alla presidenza della giunta regionale Silvia Luconi annuncia l’opera che si andrà a realizzare: una rotatoria. Ha già incontrato, insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, il sindaco Mauro Sclavi, il comandante della polizia locale Andrea Isidori e la responsabile dell’ufficio lavori pubblici del Comune, l’ingegnere Katiuscia Faraoni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pievaiola, più sicurezza. L’incrocio di Agello diventerà una rotatoriaL’incrocio di Agello, sulla strada regionale Pievaiola, diventerà una rotatoria, migliorando la sicurezza stradale per automobilisti e pendolari. "Rotatoria assassina sulla SS 18 a Battipaglia": Italia dei Diritti chiede una urgente messa in sicurezzaItalia dei Diritti evidenzia le criticità della rete stradale sulla SS 18 a Battipaglia, dove una rotatoria presenta rischi significativi per gli automobilisti. Nuove rotatorie per una viabilità più sicura Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria sulla Sp54 in via Sansonessa nel Comune di Caorle. Lavori al via entro l’estate; Lavori per la realizzazione di una nuova linea di illuminazione in prossimità della rotatoria in via di Montenero, l'ordinanza di traffico; Una rotatoria per la sicurezza; Cassia, una rotatoria davanti al cimitero a Cura di Vetralla: Traffico più scorrevole e meno incidenti. Siglato l’Accordo per la Costruzione della Nuova Rotatoria a Noviglio: Un Passo Avanti per la Mobilità UrbanaScopri come la nuova rotatoria a Noviglio, Milano, promette di migliorare la mobilità urbana, ridurre gli incidenti e il rumore del traffico. Un passo avanti per la sicurezza e l'efficienza dei pendol ... milano.cityrumors.it Svincolo di Passignano, 1,7 milioni per la nuova rotatoria e non solo: «Opera attesa da 30 anni»Dopo circa un trentennio di dibattiti sul tema, lo svincolo di Passignano est del raccordo Perugia-Bettolle sarà riqualificato con un investimento da 1,7 milioni di euro attraverso i quali sarà realiz ... umbria24.it Firma storica tra comune di Vetralla e Anas. Finalmente arriva la rotatoria sulla cassia all'altezza del cimitero. Più sicurezza per i cittadini. Quando la sinergia tra istituzioni porta a risultati di grande rilievo per la vita della comunità. #AmministrazioneComunale - facebook.com facebook