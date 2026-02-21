Una raccolta fondi per salvare il progetto di pet therapy e continuare a regalare emozioni

Una raccolta fondi mira a sostenere il progetto di pet therapy, che ha portato gioia agli anziani della Rsa di Monza. La presenza di Alaska e Ice ha migliorato il loro benessere, regalando momenti di serenità e affetto. La richiesta di aiuto nasce dall’esigenza di mantenere attivo il servizio e continuare a offrire emozioni autentiche a chi vive in struttura. La campagna ha già raccolto diverse donazioni e attende nuovi contributi per proseguire.

Per gli anziani ospiti della Rsa monzese è diventato un appuntamento atteso. Quell'incontro con Alaska e Ice aveva cambiato le loro vite e donato quella serenità che solo un amico a quattro zampe sa trasmettere. Ma il progetto rischia di essere interrotto, così come quell'emozione che si intravede negli occhi e nei sorrisi degli anziani quando vedono arrivare verso di loro questi due meravigliosi "amici". Così che per salvare il progetto – attivo alla Rsa San Pietro di Monza – è stata lanciata una raccolta fondi. Un'iniziativa on line (ecco il link per sostenerla) per garantire, almeno per quest'anno, la prosecuzione del progetto che, visti i costi, rischia di doversi interrompere.