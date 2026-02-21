Una piazza intitolata a Luca Attanasio | Credeva nella pace pagò con la vita
A Cormano, una piazza verrà intitolata a Luca Attanasio, morto in un attacco in Congo. La decisione nasce dal suo impegno per la pace e dal sacrificio pagato con la vita durante una missione umanitaria. Lo spazio pubblico, situato di fronte alle palazzine della Social City in via Leonardo da Vinci, si chiamerà proprio così per ricordare il suo coraggio. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni, coinvolgendo cittadini e autorità locali.
A Cormano ci sarà la piazza Luca Attanasio Ambasciatore d’Italia: si chiamerà così lo spazio pubblico pedonale, che si trova di fronte alle palazzine della “Social City“, al termine dell’ultimo tratto stradale di via Leonardo da Vinci, nella zona settentrionale del quartiere Fornasè. La cerimonia di intitolazione è prevista per mercoledì 25 febbraio, alle 17, in questa piazza cittadina, che è diventata un punto di aggregazione e di socializzazione per i cormanesi del quartiere: oltre alle autorità cittadine, ci saranno i familiari e i parenti dell’ambasciatore Attanasio, che era nato a Saronno ma che era cresciuto a Limbiate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Propaganda Live. . Il 22 febbraio 2021 l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio fu ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo, mentre erano impegnati in una missione. In questi cinque anni la ricerca della verità non - facebook.com facebook