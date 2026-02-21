una discarica di frigoriferi indagine di retiambiente per individuare il colpevole

Una discarica di frigoriferi e rifiuti alimentari si è formata nei pressi del cimitero di Codena, a Carrara. La scoperta ha portato le autorità a iniziare un’indagine di RetiAmbiente per individuare chi ha scaricato illegalmente i materiali. La presenza di vecchi congelatori e bancali abbandonati ha sollevato preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti nella zona. Le indagini cercano di risalire all’autore di questo gesto irresponsabile. La comunità aspetta sviluppi sull’accaduto.

CARRARA È caccia all’incivile che nei giorni scorsi ha abbandonato un frigorifero per gelati e un banco alimentare vicino al cimitero di Codena. L’ennesimo abbandono abusivo di rifiuti che ha mandato su tutte le furie Fabrizio Volpi, l’amministratore unico di Retiambiente. "Un gesto che configura un reato ambientale e che si inserisce in una lunga serie di comportamenti scorretti che continuano a pesare sulla collettività - commenta Volpi -. Attiveremo delle indagini. Speriamo che il proprietario riconosca l’oggetto e utilizzi i canali corretti per lo smaltimento, affinché lo riprenda e lo conferisca nel modo giusto.🔗 Leggi su Lanazione.it

Retiambiente, duello sui progetti: "Società ferma a una logica vecchia"Domani i membri di RetiAmbiente devono approvare il Budget 2026-2028, ma il dibattito è acceso.

Alex Cross 2: il detective prova a individuare una temibile killer nel trailerAlex Cross torna con nuovi episodi su Prime Video a febbraio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.