Un successo per le birre abruzzesi l' esordio al Beer&Food Attraction di Rimini

L’Abruzzo ha riscosso grande interesse al “Beer&Food Attraction” di Rimini, grazie alla partecipazione di numerosi produttori locali. La regione ha portato diverse birre artigianali, attirando sia pubblico che distributori. L’evento, che si svolge nella fiera, ha permesso di mettere in mostra le novità del settore birrario abruzzese. Molti visitatori si sono fermati a degustare le nuove creazioni, dimostrando curiosità per i sapori autentici della zona. La manifestazione continua con altri incontri previsti nei prossimi giorni.

Tanto pubblico e professionisti curiosi di scoprire i prodotti abruzzesi. La presenza della regione al “Beer&Food Attraction” di Rimini è stata un successo, afferma il capogruppo regionale e primo firmatario della legge per la pr0omozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale del territorio, Vincenzo D'Incecco. Quella che si è appena conclusa (15-17 febbraio) è tra le fiere di settore più importanti e l'Abruzzo, al suo esordio su quel palcoscenico, si è confermato competitivo e capace di affermarsi anche sui mercati esteri. “Risultati estremamente positivi e che dimostrano come la strada intrapresa sia quella giusta”, commenta D'Incecco ricordano la legge 5 del 15 marzo 2021 che ha dato spazio a questo settore della produzione locale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

