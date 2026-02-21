Un successo per le birre abruzzesi l' esordio al Beer&Food Attraction di Rimini

Tanto pubblico e professionisti curiosi di scoprire i prodotti abruzzesi. La presenza della regione al “Beer&Food Attraction” di Rimini è stata un successo, afferma il capogruppo regionale e primo firmatario della legge per la pr0omozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale del territorio, Vincenzo D'Incecco. Quella che si è appena conclusa (15-17 febbraio) è tra le fiere di settore più importanti e l'Abruzzo, al suo esordio su quel palcoscenico, si è confermato competitivo e capace di affermarsi anche sui mercati esteri. “Risultati estremamente positivi e che dimostrano come la strada intrapresa sia quella giusta”, commenta D'Incecco ricordano la legge 5 del 15 marzo 2021 che ha dato spazio a questo settore della produzione locale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

