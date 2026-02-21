Un seduttore da palcoscenico Cirillo nei panni di Don Giovanni

Cirillo interpreta Don Giovanni, portando in scena un personaggio che da sempre affascina e provoca. La sua presenza sul palco cattura l’attenzione con gesti sicuri e sguardi decisi, mentre il pubblico segue ogni sua mossa con attenzione. La rappresentazione, ambientata in un teatro storico, mette in risalto la carica magnetica dell’attore e il fascino senza tempo del personaggio. La rappresentazione continua con un’energia coinvolgente e un’interpretazione intensa.

Prima ancora che entri in scena, Don Giovanni è già un'ombra che attraversa i secoli: risata beffarda, passo leggero, sfida continua al destino. Martedì 24 febbraio, alle 21, il Teatro Astoria di Lerici ospita il terzo appuntamento della stagione di prosa, affidato a 'Don Giovanni' diretto e interpretato da Arturo Cirillo. Un ritorno al mito del seduttore per eccellenza che promette un'esperienza teatrale di forte intensità, capace di parlare al presente. Cirillo, tra le voci più autorevoli della scena italiana contemporanea, firma un nuovo adattamento che intreccia la comicità ossessiva e corrosiva di Molière con la leggerezza poetica e musicale di Lorenzo Da Ponte.