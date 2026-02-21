un piccolo elenco di appuntamenti in tutta italia da segnare in agenda

Una mostra dedicata ai Macchiaioli si tiene in varie città italiane, attirando appassionati e curiosi. L’esposizione presenta oltre 100 opere, suddivise in nove sezioni, per ripercorrere i momenti chiave di un movimento artistico nato a Firenze nel 1848 e attivo fino al 1872. La rassegna permette di scoprire le tecniche e le tematiche di un gruppo che ha rivoluzionato la pittura italiana. Gli appuntamenti si svolgono in diverse sedi fino alla fine del mese.

A ttraverso più di 100 le opere suddivise in nove sezioni, la mostra I Macchiaioli racconta il movimento artistico durato poco più di 20 anni, dalla nascita a Firenze nel 1848 al 1872. Al Palazzo Reale di Milano, fino al 14 giugno.