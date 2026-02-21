Un piatto e una mise en place ispirati al mare d' inverno

Un artista ha creato un piatto e una composizione di stoviglie ispirati al mare d’inverno. La causa è la passione per le tonalità marine, che si riflette nei colori dal verde azzurro al blu notte. I motivi curvilinei richiamano le onde calme, visibili anche nei dettagli dei vetri. La scelta dei materiali e dei disegni mira a catturare l’atmosfera silenziosa di una spiaggia in stagione fredda. La sua esposizione si tiene in una galleria nel centro della città.

V erde azzurro fino al blu notte per il tessile. Motivi curvilinei che evocano le onde, quelle pacate, nei vetri. Alghe “fiorite” e spuma per le ceramiche d’arte. Più tutto un che di cristallino per suggerire che sì, siamo a tavola ma anche immersi nell’elemento Acqua. E la ricetta di un’insalata che evoca il mare d’inverno. Macedonie e insalate: come preparale senza errori X Leggi anche › Insalata con cavolfiori colorati, pere Madernassa, tomino e riccia di Pancalieri INGREDIENTI X 4: 600 g gamberi freschi 1 pompelmo rosa 1 cetriolo 4 ravanelli 1 costa di sedano 50 g (1 confezione) di alga rossa Dulse dell’Atlantico 1 mazzetto aromatico (prezzemolo, timo e alloro) 100 ml vino Passito 1 limone bio (scorza grattugiata e succo) 2 acciughe sott’olio 1 cucchiaino di capperi dissalati prezzemolo, olio evo, sale e pepe Procedimento.🔗 Leggi su Iodonna.it

