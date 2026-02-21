Un omaggio a Tonino Gottarelli In Fondazione ’Pennellate sonore’

Tonino Gottarelli è stato ricordato oggi pomeriggio nella sede della Fondazione 'Pennellate sonore', situata in via Caterina Sforza 13. La cerimonia si è svolta con un concerto dedicato alla sua memoria, interpretato dall’arpista Irene De Bartolo. L’evento vuole mantenere vivo il suo lascito artistico e coinvolgere la comunità locale. La sala si è riempita di appassionati che hanno assistito all’esibizione, creando un momento di grande emozione.

Un concerto per tenere viva un'eredità artistica. Oggi pomeriggio alle 17, nella sala della Fondazione Gottarelli in via Caterina Sforza 13, la città rende omaggio a Tonino Gottarelli con 'Pennellate sonore: l'arpa nel cuore dell'arte', eseguito dall'arpista ferrarese Irene De Bartolo. L'iniziativa, a ingresso con offerta libera, celebra l'anniversario della scomparsa dell'artista imolese, nato nel 1920 in un vicolo dove a fatica si incrociano due biciclette e profondamente legato alla sua terra. Le colline attorno a Imola, percorse a piedi o in bicicletta per coglierne sensazioni e leggi della natura, sono state fonte inesauribile di ispirazione per le sue tele e i suoi racconti.