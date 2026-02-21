Un odio vecchio con forme nuove E ora minaccia anche l’Italia

Giordano Bruno Guerri denuncia un ritorno di violenza politica che minaccia l’Italia, evidenziando come l’odio di lunga data si manifesti con modalità più aggressive. L’esperto evidenzia che questa forma di violenza rappresenta una lotta di potere, spesso priva di ragione. Una recente escalation ha portato a scontri e tensioni in varie città, rendendo evidente il pericolo di un clima sempre più instabile. La situazione richiede attenzione e risposta immediata.

© Ilgiornale.it - "Un odio vecchio con forme nuove. E ora minaccia anche l’Italia"

«La violenza è una prova di forza contro ogni logica politica». Scrittore, saggista, presidente del Vittoriale, studioso del XX secolo, Giordano Bruno Guerri guarda alla recrudescenza della lotta politica violenta come a una scia delle brutalità novecentesche, con elementi di novità. Cosa pensa della vicenda di Quentin Deranque, giovane conservatore ucciso in Francia in un pestaggio da militanti legati alla sinistra estremista? «Uno di quegli episodi di violenza a cui siamo purtroppo abituati. Ma qui c'è il morto, c'è un'azione di branco di quelle che offendono il vivere civile. Un episodio drammatico, che indica una tensione nella vita della Francia, di cui abbiamo segnali già da tempo, con disordini, instabilità governativa, mentre ci avviciniamo a un voto che segnerà uno spartiacque».