Un esercito di docenti precari Il rebus delle graduatorie Migliaia in corsa perenne per ’strappare’ una cattedra

Ogni anno, migliaia di insegnanti precari si contendono le poche posizioni disponibili nelle graduatorie, creando un vero e proprio esercito di candidati in attesa. La situazione si aggrava con un sistema di assunzioni che fatica a garantire stabilità e continuità nelle scuole. Intanto, le strutture scolastiche mostrano segni di forte usura, con edifici vecchi e spesso rattoppati in modo approssimativo. La priorità resta cercare soluzioni per un settore in crisi.

Un'edilizia vecchia di decenni e rattoppata alla bell'è meglio. Poi, certo, 'emergenza educativa come priorità da affrontare con tutti gli strumenti a disposizione. Ma parlare di scuola, e delle infinite criticità del settore, significa anche e prima di tutto occuparsi di organici ridotti all'osso. E dunque di precariato e delle gettonatissime 'Gps', le graduatorie provinciali per le supplenze. Elenchi biennali, gestiti dal ministero dell'Istruzione, per assegnare cattedre a tempo determinato. Si tratta di incarichi annuali, nelle scuole statali, che prevedono il mantenimento del posto fino al 31 agosto.