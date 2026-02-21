Un disegno pilota che sarà esteso altrove per chi studia e fa sport
Il progetto ‘Studente Atleta’ prende forma con un disegno pilota che coinvolge alcune scuole e centri sportivi. La scelta di queste strutture mira a migliorare l’equilibrio tra studio e attività fisica. I dati ministeriali mostrano come questa iniziativa si inserisca in una strategia più ampia di supporto ai giovani impegnati nello sport scolastico. Il passo successivo prevede l’estensione del modello anche ad altre regioni del Paese.
Il quadro fornito dai dati ministeriali colloca l’indagine all’interno della dinamica nazionale del progetto ‘ Studente Atleta ’. Il progetto sperimentale ‘Studente-atleta di alto livello’ è un’iniziativa avviata con decreto ministeriale e finalizzata a favorire la conciliazione tra impegni sportivi e percorso scolastico. Il provvedimento disciplina una sperimentazione didattica quinquennale orientata a un modello formativo innovativo, anche supportato da tecnologie digitali, basata sui requisiti definiti in accordo con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico e Sport e Salute. La Commissione regionale Pari opportunità e il Parlamento regionale degli studenti toscani hanno promosso l’indagine nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Livorno, con l’intento di riportare al centro del dibattito scolastico e sociale il tema del diritto allo sport e dei benefici connessi alla pratica sportiva.🔗 Leggi su Lanazione.it
