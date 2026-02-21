un borgo a ferro e fuoco furti e danni in sei locali arrestato un sedicenne

Un ragazzo di 16 anni ha provocato danni e rubato in sei locali di Bonassola, causando grande paura tra i residenti. La sua azione ha coinvolto anche alcuni negozi storici del centro, danneggiati durante il tentativo di fuga. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e lo hanno fermato poco dopo. La comunità si chiede come prevenire simili episodi in un paese così tranquillo. La sua cattura rappresenta un primo passo verso la ripresa della serenità locale.

Ha messo a ferro e fuoco il piccolo borgo di Bonassola, prima di essere arrestato per furto aggravato dai carabinieri. Il protagonista della vicenda ha appena sedici anni: originario della Tunisia, ospitato da tempo in una comunità del Genovesato. L’episodio è avvenuto la scorsa notte, con il giovanissimo che ha ’visitato’ cinque attività commerciali, rubando quel poco che c’era e, soprattutto, creando danni ingenti: per penetrare all’interno dei locali, ha scardinato porte e rotto vetrine. I carabinieri della caserma di Levanto, guidati dal maresciallo De Toma, lo hanno preso quasi subito, mentre si stava allontanando dal centro cittadino: i primi furti non sono erano passati inosservati ad alcuni residenti del borgo, che risvegliati dal trambusto non hanno esitato a chiamare le forze dell’ordine per segnalare la sgradita visita portata dal ragazzino, che in rapida successione è penetrato all’interno di un ristorante (danneggiando la vetrina), una gelateria, un bar e infine una tabaccheria.🔗 Leggi su Lanazione.it

