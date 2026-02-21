Un applauso al tassista dal cuore d’oro

Un tassista dal cuore d’oro ha aiutato una vedova e sua figlia dopo la perdita del marito. La notte scorsa, alle 1,47, hanno chiamato il taxi dall’ospedale Sant’Orsola, dove si trovava il loro congiunto. Il conducente ha aspettato pazientemente e le ha accompagnate fino alla porta di casa, dimostrando grande sensibilità in un momento difficile. Il gesto ha fatto commuovere chi era presente e ha lasciato un ricordo speciale.

Alcune notti fa è mancato mio marito. Dal Sant'Orsola io e mia figlia chiamiamo un taxi, per tornare a casa all'1,47. Arriva Cotabo FE 20. Il taxista, saputo cosa era accaduto, non ci ha fatto pagare ci ha consegnato un'immagine di Santa Rita. Ha aggiunto che, con i soldi della corsa, avremmo potuto fare un'offerta per una messa in ricordo di mio marito. Esistono ancora persone meravigliose e commoventi. Grazie, non sempre si è soli. Maura Mattioli e Francesca Sperandi Risponde Beppe Boni Di solito le cattive notizie fanno più rumore di quelle buone perché le prime si fanno sempre notare mentre le seconde spesso rimangono avvolte nel silenzio e nella riservatezza.