Un affronto aprire la sede di Forza Nuova in un centro commerciale

L’Anpi di Piacenza critica l’apertura della nuova sede di Forza Nuova nel centro commerciale di via Dante, definendola un’azione provocatoria. Secondo l’associazione, questa scelta mira a rafforzare la presenza di un movimento considerato divisivo e rischioso per la comunità. La decisione ha suscitato reazioni tra i cittadini, molti dei quali si sono espressi con preoccupazione e sdegno. La questione ora divide l’opinione pubblica e alimenta discussioni sul ruolo di queste organizzazioni locali.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'Anpi di Piacenza in merito all'apertura della sede di Forza Nuova a Piacenza. «Sono due gli articoli della legge Scelba del 1952, l’1 e il 5, per i quali sono stati condannati recentemente dal Tribunale di Bari per aggressione ai danni di alcuni militanti antifascisti, alcuni aderenti all’organizzazione Forza Nuova; riorganizzazione del disciolto Partito fascista nelle forme della “partecipazione a manifestazioni usuali” del fascismo e del “metodo squadrista come strumento di partecipazione politica”, i reati contestati.Se non bastasse, la XII disposizione transitoria della Costituzione Italiana vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista” e rappresenta un principio permanente di salvaguardia democratica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Forza Nuova inaugura la sua nuova sede, atteso Roberto FioreSabato 21 febbraio, Forza Nuova apre ufficialmente la sua nuova sede in via Atleti Azzurri d’Italia, all’interno del centro commerciale. Kennew inaugura a Nembro la nuova sede operativa: riqualificata un’area commerciale abbandonataKennew ha aperto a Nembro la sua nuova sede, trasformando un’area commerciale dismessa in uno spazio funzionale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Siamo 'Tirolo' da un millennio, usare nome storico non è una provocazione, gli Schützen contro Galateo: Chi vede un affronto si chieda quanto conosce la storia; Salvini, sindacati anti-italiani, assurdo sciopero durante Olimpiadi; Si chiude l'indagine sull'Half Time Show di Bad Bunny al Super Bowl: Non ha violato nessuna regola. Nuova sede di Forza Nuova, Anpi Un affronto a PiacenzaL'Anpi si schiera con durezza contro l'apertura di una nuova sede a Piacenza del movimento politico Forza Nuova. Ecco la nota stampa firmata dalla ... piacenzasera.it A Piacenza Forza Nuova apre una nuova sede all'interno di un noto centro commerciale. La protesta dell'ex capo della polizia locale. Che grida allo scandalo per il silenzio delle istituzioni. #Pietre @repubblica x.com Cosa ne pensate della mania del PER FORZA NUOVA A me non cambia nulla, quando un oggetto è bello è bello. #bag #hermès #kelly #borsa #milano - facebook.com facebook