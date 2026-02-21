Ultim' ora

Caracas ha deciso di liberare 379 detenuti politici, una misura che riguarda persone arrestate per motivi politici. La decisione arriva dopo l’approvazione di una legge di amnistia voluta dal governo ad interim, che punta a ridurre le carceri sovraffollate. Tra i liberati ci sono attivisti e oppositori, alcuni dei quali da mesi in detenzione preventiva. La misura ha suscitato reazioni diverse tra sostenitori e critici del governo. La lista completa dei liberati sarà resa pubblica nelle prossime ore.

7.53 Caracas, liberi 379 detenuti politici La giustizia venezuelana ha concesso la libertà a 379 prigionieri politici dopo l'adozione di una legge di amnistia promossa dal governo ad interim. Lo ha annunciato il deputato che presiede la commissione dedicata, Arreaza. "Oggi stiamo costruendo un Venezuela più democratico,più giusto e più libero e questo dev'essere fatto con l'impegno di tutti", ha affermato la presidente ad interim Rodriguez all'indomani della promulgazione della legge di amnistia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it ULTIM’ORA – Raspadori all’AtalantaL’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Giacomo Raspadori, superando la concorrenza sul mercato. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Regolamentazione impiego tutor d'aula - Ultim'Ora; TG4: Ultim'ora del 19 febbraio, ore 2.00 Video; ULTIM’ORA – Milan, ecco l’esito degli esami per Pavlovic e cosa filtra sui tempi di recupero; ? ULTIM'ORA: L'Inter perde Lautaro! Esami e tempi di recupero! Derby ??. ULTIM’ORA: INCIDENTE A BALISIO, CIRCOLAZIONE STRADALE IN TILT TOTALE A BALLABIOBALLABIO - Notizia dell'ultim'ora: un incidente stradale avvenuto tra Balisio e Ballabio (nella zona del Prato della Chiesa) blocca completamente il traffico in entrambe le direzioni. Sarebbero comple ... ballabionews.com Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Olimpiadi Milano-Cortina 2026: braciere acceso, attesa per la cerimoniaUltime notizie, ultim'ora oggi: acceso il braciere per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, questa sera ci sarà la cerimonia ... ilsussidiario.net Sondaggi politici, Corona prenderebbe più voti di Vannacci alle elezioni: cosa dicono le ultime rilevazioni x.com Ultimi sondaggi politici, per Salvini si mette male: crollo della Lega dopo l'addio di Vannacci >> https://buff.ly/q4GSMGs - facebook.com facebook