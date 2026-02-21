Ultimatum di Trump all’Iran | accordo sul nucleare o eliminazione di Khamenei prendere o lasciare

Donald Trump ha minacciato l’Iran di azioni drastiche se non raggiunge un accordo sul nucleare, mettendo in discussione il potere di Khamenei. Teheran promette di presentare una proposta negoziale entro pochi giorni, mentre negli Stati Uniti si valuta l’ipotesi di tollerare un arricchimento nucleare simbolico, purché non porti alla realizzazione di un’arma atomica. La situazione si sta surriscaldando, con tensioni che aumentano di ora in ora.

Teheran promette una bozza negoziale entro “due o tre giorni”, mentre a Washington prende corpo un’ipotesi finora rimasta sullo sfondo: accettare un arricchimento nucleare iraniano “simbolico”, purché non esista alcuna via verso la bomba atomica. È su questa linea sottile che si gioca l’ultimo tentativo di evitare un’escalation, mentre silenziosamente le basi statunitensi nel Golfo vengono evacuate e Francia, Germania e Polonia invitano i propri cittadini a lasciare l’Iran. Ultimatum e finestra stretta. Un alto funzionario statunitense ha chiarito la posta in gioco: «Il presidente Trump sarà pronto ad accettare un accordo che sia sostanziale e che possa vendere politicamente in patria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Iran, l'ultimatum di Trump: "Trenta giorni per concludere l'accordo sul nucleare"L’ex presidente Donald Trump ha lanciato un ultimatum all’Iran, dando trent’anni di tempo per raggiungere un accordo sul nucleare.

Trump tenta di nuovo l'accordo sul nucleare con l'Iran. Ma c'è scetticismo su KhameneiDonald Trump torna a provarci con l’Iran.

Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026

