Ugl Piacenza | Sì alla riforma giustizia focus su Alta Corte e merito

L’Ugl Piacenza si schiera a favore della riforma giustizia, motivata dalla volontà di migliorare i tempi dei processi e rafforzare il merito. La decisione nasce dalla percezione che le modifiche possano rendere più efficiente il sistema giudiziario, con un’attenzione particolare all’alta Corte. La scelta coinvolge i membri dell’associazione, che vogliono sostenere una revisione strutturale. La campagna si concentra sulla necessità di cambiare le modalità di nomina dei giudici.

L’Unione Territoriale dell’Ugl di Piacenza ha annunciato l’adesione al comitato civico “per un giusto sì” in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. La decisione, comunicata attraverso una nota, riflette il sostegno del sindacato alla riforma della giustizia, individuando nella proposta elementi di convergenza con le istanze tradizionalmente portate avanti dall’Ugl a tutela della professionalità e dell’efficienza del sistema giudiziario. La presa di posizione dell’Ugl Piacenza arriva in un momento cruciale della campagna referendaria, caratterizzata da un acceso dibattito sulle implicazioni della riforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum Giustizia: Comitato “Sì Riforma” parte dal Vibonese, focus su trasparenza e fiducia nelle istituzioni.Il Comitato “Sì Riforma” ha iniziato la sua campagna nel Vibonese, motivato dalla richiesta di maggiore trasparenza e fiducia nelle istituzioni giudiziarie.

Referendum, Ugl Piacenza aderisce al comitato civico di Piacenza Farnese “per un giusto sì”L’adesione di Ugl Piacenza al comitato civico “Per un giusto sì” deriva dalla volontà di sostenere una modifica importante per il territorio.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.