UE cambia le regole | dal 2026 addio carta d’identità per viaggiare!

L’Unione Europea ha deciso di eliminare l’obbligo della carta d’identità cartacea per i viaggi all’interno dell’area Schengen a partire dal 2026. La decisione deriva dalla volontà di semplificare i controlli e modernizzare le procedure di viaggio. Da quel momento, i cittadini potranno usare esclusivamente i documenti digitali o le carte di identità elettroniche. La novità riguarda milioni di italiani che ogni anno spostano tra i paesi europei. La prima fase di applicazione partirà tra due anni.

Addio al Documento Rosa: Viaggiare in Europa Senza Carta d’Identità Cartacea, la Sfida è Aperta. La data del 3 agosto 2026 segna una svolta per i viaggiatori italiani. Da quel giorno, la tradizionale carta d’identità cartacea perderà la sua validità per l’espatrio, aprendo un nuovo scenario desidera varcare i confini nazionali. La decisione, come emerge dalle disposizioni attuate in Italia, è una conseguenza diretta dell’applicazione del Regolamento UE n. 11572019, che introduce standard minimi di sicurezza per le carte d’identità utilizzate per i viaggi internazionali. Questo cambiamento, apparentemente tecnico, si traduce in una necessità impellente per molti cittadini: dotarsi di un documento alternativo, che sia la carta d’identità elettronica (Cie) o il passaporto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Addio carta di identità cartacea, come viaggiare se non si ha ancora quella elettronicaL’abolizione della carta di identità cartacea, prevista dal nuovo Regolamento Ue, impedisce di usarla per i viaggi all’estero a partire dal 3 agosto 2026.

