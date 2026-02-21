UE | 225 milioni di € per vaccini antinfluenzali di nuova generazione

L’Unione Europea ha deciso di investire 225 milioni di euro per finanziare vaccini antinfluenzali di nuova generazione. Questa decisione nasce dalla crescente richiesta di soluzioni più efficaci e facilmente somministrabili. I fondi permetteranno di sviluppare tecnologie innovative, come i metodi di somministrazione senza aghi e più pratici per le persone anziane. L’obiettivo è migliorare la copertura vaccinale e ridurre la diffusione dell’influenza durante le stagioni fredde.

L'Unione europea stanzierà 225 milioni di € per accelerare lo sviluppo di vaccini antinfluenzali di nuova generazione, in grado di offrire protezione contro una gamma più ampia di varianti influenzali e di adattarsi rapidamente in caso di insorgenza di un ceppo pandemico. Per la prima volta, la Commissione utilizzerà appalti pre-commerciali per accompagnare questi prodotti lungo il percorso delle sperimentazioni cliniche, garantendo il rispetto di rigorosi criteri di sicurezza, qualità ed efficacia e sostenendo al contempo innovazioni che potrebbero altrimenti arrestarsi senza un intervento pubblico.