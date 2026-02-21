Udine ospedale in fumo | evacuato il Padiglione 3 indagini in corso

Un incendio ha interessato il Padiglione 3 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, causando l’evacuazione di decine di pazienti e personale. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. Vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le indagini sui motivi dell’incendio sono in corso, mentre si valutano eventuali danni strutturali.

Paura al Santa Maria della Misericordia di Udine: Incendio e Evacuazione al Secondo Piano del Padiglione 3. Un principio d’incendio ha generato allarme e ha portato all’evacuazione precauzionale di pazienti e personale all’interno dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine questo sabato, 21 febbraio. L’episodio, scaturito al secondo piano del Padiglione 3, ha immediatamente attivato le procedure di sicurezza dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per circoscrivere il focolaio e accertarne le cause. L’allarme è scattato alle ore 14:20, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di fumo proveniente dal secondo piano del Padiglione 3, la cui accessibilità è garantita da via Chiusaforte. 🔗 Leggi su Ameve.eu Incendio all’ospedale Sacco, evacuato un padiglione – FOTONella giornata odierna, si è verificato un incendio presso l’ospedale Sacco di Milano, vicino al confine con Baranzate. Incendio all'ospedale Sacco di Milano: evacuato un padiglioneNella mattina di giovedì 15 gennaio, si è verificato un principio di incendio all’interno di un padiglione dell’ospedale Sacco di Milano. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Udine, malore all’uscita di scuola: studente fuma sostanza stupefacente da un vaporizzatore e finisce in ospedale; Il fumo della repressione - Alice Facchini; Incidente nella zona industriale: conducente incastrato, esce fumo dal motore; Un tuono all’alba, poi una colonna di fumo: cosa succederà mercoledì all'ospedale Sant’Anna. Allarme incendio in ospedale a UdineIntorno alle 14 e 20 di oggi sabato 21 febbraio è scattato l'allarme incendio nel Padiglione 3 dell'Ospedale di Udine. Il secondo piano è stato invaso dal fumo. Sul posto i Vigili del fuoco ... rainews.it Incendio in ospedale: secondo piano del Padiglione 3 invaso dal fumo. Degenti e operatori sanitari evacuatiUDINE - Fumo in ospedale a Udine. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, all’ospedale di Santa Maria della Misericordia, a Udine, dove un ... ilgazzettino.it Il progetto di socializzazione “Vinciamo insieme” è promosso dalla Federcalcio attraverso il dipartimento eSport della Lnd: arriverà all’ospedale di Udine, al Cro di Aviano e al Burlo Garofolo di Trieste - facebook.com facebook