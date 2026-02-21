Ucraina Zelensky | Sventati attentati contro personalità di primo piano

I servizi di sicurezza di Kiev hanno intercettato piani di omicidio provenienti da Mosca contro figure chiave dell’Ucraina. Secondo le indagini, le autorità ucraine hanno smascherato un complotto per eliminare personalità di spicco, mettendo in allerta le forze di sicurezza. Le operazioni di prevenzione hanno impedito attacchi che avrebbero potuto causare gravi conseguenze. Le autorità continuano a monitorare attentamente le attività di intelligence straniere nella regione.

Ucraina, i servizi di sicurezza di Kiev hanno sventato diversi piani di assassinio di Mosca contro figure di rilievo del Paese. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio serale, a pochi giorni dal 24 febbraio, data che segna il quarto anniversario dell’invasione russa. Ucraina, le dichiarazioni del presidente Zelensky. “Siamo riusciti a neutralizzare mercenari russi che stavano pianificando attacchi contro i nostri cittadini”, ha affermato Zelensky. “Si tratta di nomi piuttosto noti, e il fatto che questi crimini siano stati prevenuti è un risultato significativo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sventati attentati in California: nel mirino gli agenti dell'ICEIl FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno annunciato di aver scongiurato un complotto terroristico in California, che prevedeva attentati dinamitardi contro veicoli e agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

L’Ucraina invia il «contro-piano» di pace agli Usa. Ma Trump gela Zelensky, Macron, Merz e Starmer: «Vogliono vedermi? Non ho tempo da perdere»L’Ucraina ha presentato agli Stati Uniti una contro-proposta di pace per risolvere il conflitto, cercando un accordo che coinvolga tutte le parti coinvolte.

Zelensky: Sventati attentati di mercenari russi contro personalità di primo pianoKiev: Salgono a 4 i morti per un attacco russo a Sumy Quattro civili, tra cui un minorenne, sono rimasti uccisi in un attacco da parte di un drone nemico contro un veicolo di emergenza nella regione ... msn.com

Controffensiva meridionale. L'Ucraina libera 300 chilometri quadrati, dall'occupazione russa, riferisce il Kyiv Indipendent. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky all'Agence France-Presse (AFP) in un'intervista del 20 febbraio. Il rapporto gi - facebook.com facebook

A pochi giorni dal quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina Zelensky apre a un compromesso sui territori "purchè non sia a scapito della nostra sovranità". Il racconto dal Donetsk dell'inviata Lucia Sgueglia x.com