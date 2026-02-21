U Cinemittu, il cinema più piccolo del mondo, ha aperto le sue porte a Longone, un piccolo paese del reatino. La struttura, incastonata tra le antiche pietre, ospita appena una ventina di spettatori. Il vento, che soffia forte dalle colline vicine, entra attraverso gli archi di pietra, creando un’atmosfera unica durante le proiezioni. Questa piccola sala sta attirando visitatori da tutta la regione, incuriositi dall’esperienza intima che offre. La prima proiezione è in programma questa sera.

Dalle alture circostanti, il vento si incunea fra gli archi di pietra raggiungendo quella che anticamente era la piazza del Frumentario, in questo piccolo paese reatino fondato dai Longobardi, Longone Sabino. Gabriella Guido, dell’associazione culturale Biblioteca Verde che opera in tutta la valle del Turano, arriva portando alcuni libri per la biblioteca diffusa. Vera, che gestisce l’unico negozio rimasto, viene ad aprire a mo’ di riparo la piccola osteria, gustoso luogo di ritrovo il sabato e la domenica. Prima o dopo il film. Ed ecco U Cinemittu, a pochi passi. Nello spazio che era dell’ufficio postale, decenni fa, opera oggi il più piccolo cinema pubblico d’Italia, forse d’Europa, forse del mondo? Dodici posti, quattordici al massimo aggiungendo due strapuntini.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Chi è l’orso del sole, il più piccolo del mondoL’orso del sole, o orso malese, è la più piccola specie di orso al mondo, presente nelle foreste del Sud-est asiatico.

Uomo con “pene più piccolo del mondo” si raccontaMichael Phillips, 36 anni della Carolina del Nord, affronta pubblicamente la sua condizione di micropene, una realtà spesso nascosta o stigmatizzata.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.