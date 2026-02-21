Twente-Groningen domenica 22 febbraio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Il match tra Twente e Groningen si svolge domenica 22 febbraio alle 12:15, determinante per le ambizioni di entrambe le squadre. La partita potrebbe decidere chi si avvicinerà alla zona playoff e alle qualificazioni europee. Entrambe le formazioni puntano a ottenere i tre punti, sfruttando la vittoria dell’ultima giornata. I tifosi si preparano a un confronto acceso, con molte aspettative di gol e tensione in campo.

© Infobetting.com - Twente-Groningen (domenica 22 febbraio 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici

Tecnicamente, la sfida tra Twente e Groningen è uno scontro diretto per un posto nella zona playoff, ovvero gli spareggi olandesi per un posto nella prossima Conference League. La classifica di Eredivisie parla chiaro, i padroni di casa hanno 35 punti, solo 4 in più degli ospiti, però ci troviamo di fronte a una situazione.