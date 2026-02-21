Tutti per Michela Moioli Ritorno da brividi | Dopo la caduta pensavo fosse finita ma non ho mollato

Michela Moioli, originaria di Alzano Lombardo, ha vissuto un momento intenso durante un evento pubblico nel suo paese. Dopo una caduta imprevista, ha detto di aver pensato che fosse finita, ma ha deciso di non arrendersi. Quando si è affacciata dal balcone del Municipio, il pubblico presente l’ha accolta con un grande applauso e calore. La sua presenza ha suscitato un forte entusiasmo tra gli abitanti del paese. La scena ha mostrato quanto sia apprezzata dalla comunità locale.

Quando si sporge dal balcone superiore del Municipio di Alzano Lombardo, la sua terra d’origine, Michela Moioli, annunciata dal sindaco Camillo Bertocchi, viene sommersa da un mare di affetto. Il suo popolo, di colpo fermatosi per ammirare la propria regina, la accoglie con entusiasmo a pochi giorni dalle due medaglie olimpiche conquistate nello snowboard cross a Milano Cortina 2026. E lei, colta dall’emozione, è quasi sorpresa dalla festa che la popolazione di Alzano ha voluto dedicarle nel tardo pomeriggio del 20 febbraio. Dopo l’oro di Pyeongchang e l’argento di Pechino, Michela, sulle nevi di Livigno, con il bronzo individuale e l’argento nella gara a coppie, ha arricchito ulteriormente la propria collezione a cinque cerchi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

