Tutti in pista tra corsa e bici

Venerdì al Misano World Circuit si svolgono gli Open Games, con partecipanti di tutte le età che corrono e pedalano sulla pista. L’evento attira appassionati di sport che vogliono mettersi alla prova in modo semplice e diretto. Decine di persone si preparano già per le gare di corsa e ciclismo, pronti a sfidarsi in un ambiente sicuro e dinamico. La giornata promette di essere ricca di energia e movimento per tutti i partecipanti.

Tutti in pista per correre al Misano world circuit, ma solo di corsa e con la bicicletta. Domani sarà tempo di Open Games. Si parte alle 8, quando la pit lane verrà aperta ai partecipanti. i primi a scendere sull'asfalto saranno i pattinatori per la gara non competitiva a cui seguiranno la camminata ludico motoria e la pedalata in bici. Alle 10 si accenderanno i riflettori sul 14esimo Misano GP Run, la gara podistica di rilievo internazionale sulla distanza di 10 chilometri, organizzata dall'Asd Team Misano sotto l'egida della World Atheltics e della Federazione italiana di Atletica leggera. Sarà un'edizione dai grandi numeri.