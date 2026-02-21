Tutti i nodi delle scuole | Saranno completati i lavori a Ponte a Elsa

Il problema delle scuole ha acceso il dibattito politico locale. Recentemente, sono stati annunciati i lavori di completamento a Ponte a Elsa, dopo mesi di ritardi e discussioni. La questione riguarda anche il futuro del nido “Pinocchio”, con timori di perdita di fondi europei, e i lavori del liceo Marconi, che continuano a dividere Comune e Provincia. La tensione cresce mentre le scadenze si avvicinano e le soluzioni sembrano lontane.

© Lanazione.it - Tutti i nodi delle scuole: "Saranno completati i lavori a Ponte a Elsa"

E’ la scuola uno dei terreni su quali, da mesi, lo scontro politico è durissimo. Per i fondi persi del Pnrr per il nuovo nido "Pinocchio", per i lavori che vanno avanti a stento a Ponte a Elsa – secondo le opposizioni, anche qui, il Comune rischia di perdere il finanziamento – e per la questione liceo Marconi sul quale Comune e Provincia non viaggiano proprio all’unisono. L’amministrazione Giglioli, però, ha un programma definito e "cristallizzato". "Porteremo avanti l’impegno con la Provincia per dotare il nostro Comune di una nuova sede per il Liceo Marconi moderna e stabile (nell’area tra il Molino d’Egola e Ponte a Egola).🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Nuova scuola a Ponte a Elsa. Preoccupazione per i lavori Leggi anche: Fenice, completati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Intergalattica, l'assessore Casili all'incontro pubblico sulle attività dei nodi della rete regionale: Opportunità di confronto per valorizzare le esperienze dei nostri giovani; Tutti i nodi delle scuole: Saranno completati i lavori a Ponte a Elsa; Decreto Energia atteso in Cdm. Tutti i nodi e le controversie; Autonomia differenziata, intese in cdm (ma non tutti i nodi sono stati già sciolti). Autonomia differenziata, intese in cdm (ma non tutti i nodi sono stati già sciolti)Sono passati otto anni dal primo tentativo delle grandi (e ricche) Regioni del Nord, di ottenere forme differenziate di autonomia. Paolo Gentiloni, nel 2018, firmò ... ilmessaggero.it Anm Messina: Ecco tutti i nodi della riforma NordioPerché la magistratura sarà più debole. Il presidente La Spada all'inaugurazione dell'anno giudiziario da Tempostretto.it ... msn.com Prima o poi i nodi verranno al pettine e saremo tutti costretti a pagare il prezzo di questa enorme banalità collettiva, mascherata da superficialità, scarsa cultura e assenza di valori umani. Siamo diventati così indifferenti, individualisti, così prepotenti da aver pe - facebook.com facebook Tutti i nodi vengono al pettine si dice qui in Italia! E se, come penso e mi auguro, farà grandi cose al Tottenham, sarà ancora più una goduria! #iostocontudor tutta la vita! x.com