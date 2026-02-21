tutte le regole di stile e gli outfit a cui ispirarsi

Il ritorno del minimalismo anni ’90 ha portato in auge outfit semplici e lineari, ispirati alle passerelle di quegli anni. La scelta di tessuti fluidi e colori neutri, come bianco e nero, si combina con silhouette nette e pulite. Questa tendenza si riflette anche nelle nuove collezioni di moda, che puntano sulla sobrietà e sulla semplicità. Molti stilisti stanno riadattando queste idee, creando look pratici e eleganti. La moda attuale dimostra come il passato possa influenzare ancora le scelte di stile.

L a purezza del bianco e nero non è mai stata così attuale. Il minimalismo anni ’90, fatto di silhouette nette e tessuti fluidi, torna protagonista oggi. Complice la nostalgia per le grandi icone dell’epoca e per quei loro look d’antan che hanno consacrato un’estetica fatta di sottrazione e magnetismo. La mente corre agli outfit di Carolyn Bessette-Kennedy, interpretata da Sarah Pidgeon nella serie tv del momento, Love Story. Ma anche agli outfit di modelle e attrici, da Kate Moss a Julia Roberts, che negli anni Novanta hanno trasformato il classico black&white in un manifesto di desiderabilità.🔗 Leggi su Iodonna.it

