Tutela del genovese | nasce il ' Coordinamento lingue regionali e diritti linguistici

Per tutelare il dialetto genovese, oggi viene creato il Coordinamento lingue regionali e diritti linguistici (Clird). La decisione deriva dalla crescente preoccupazione per la perdita di questa lingua, che rischia di scomparire tra le nuove generazioni. Il nuovo organismo coinvolge associazioni e cittadini impegnati nella difesa del patrimonio linguistico locale. La scelta coincide con la Giornata internazionale della lingua madre, celebrata l’21 febbraio dall’Unesco. L’obiettivo è promuovere l’uso quotidiano del dialetto genovese.

Nonostante la denominazione storica, oggi la forma 'lingua ligure' sta guadagnando una certa preferenza, soprattutto nel mondo scientifico In occasione del 21 febbraio, Giornata internazionale della lingua madre proclamata dall'Unesco, prende vita il Coordinamento lingue regionali e diritti Linguistici (Clird). Si tratta di una nuova realtà nazionale che riunisce per la prima volta, avvalendosi di associazioni rappresentative, le otto lingue regionali italiane non incluse nella legge 4821999, l'unica legge statale di tutela delle minoranze linguistiche: emiliano, ligure, lombardo, napoletano, piemontese, romagnolo, siciliano, veneto.