Turismo primavera in anticipo | già prenotata metà delle camere tra gennaio e aprile

L’aumento delle prenotazioni ha portato a una crescita significativa del turismo in Italia, con metà delle camere già prenotate tra gennaio e aprile. La forte domanda internazionale e gli eventi di grande richiamo contribuiscono a rafforzare l’attrattiva del Paese. Le strutture ricettive registrano un’affluenza in crescita rispetto agli anni scorsi, creando opportunità di sviluppo per il settore. La tendenza continuerà a influenzare l’andamento del mercato nei prossimi mesi.

Tra prenotazioni in crescita, domanda internazionale in aumento e l’effetto volano dei grandi eventi ospitati nel Bel Paese, il 2026 si preannuncia come un anno decisivo per rafforzare il posizionamento del turismo in Italia. Secondo l’ultima indagine realizzata da Isnart per Unioncamere ed Enit, il tasso di riempimento negli hotel e nelle strutture extralberghiere ha già sfiorato il 50% tra gennaio e aprile. E a trainare la crescita sono soprattutto i flussi provenienti dalla Germania, dalla Francia e dalla Svizzera. I grandi eventi come motore di crescita . A incidere positivamente sui risultati del comparto turistico sono indubbiamente i grandi eventi. 🔗 Leggi su Panorama.it

TURISMO: ENIT, NEL 2026 PREVISIONI IN CRESCITA, 50% CAMERE GIA' VENDUTE FINO AD APRILEL’Ente Nazionale Italiano Turismo (ENIT) annuncia che nel 2026 il settore turistico italiano potrebbe registrare un aumento, con già il 50% delle camere prenotate fino ad aprile.

