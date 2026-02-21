Turismo aumenta l’imposta di soggiorno E l’alta stagione inizia ad aprile
Il Comune di Lecce ha deciso di innalzare l’imposta di soggiorno, aggravando i costi per i turisti. La scelta deriva dalla necessità di finanziare miglioramenti nelle strutture ricettive e nei servizi cittadini. Con questa modifica, l’alta stagione si prolunga fino a ottobre, iniziando già ad aprile. La misura interessa hotel e bed and breakfast, che dovranno applicare tariffe più alte. La novità entrerà in vigore con l’inizio della prossima stagione turistica.
La giunta comunale ha approvato la delibera che definisce le variazioni delle tariffe in vigore dal 2021: passano da sei a cinque le tipologie di strutture ricettive LECCE – Aumenta l’imposta di soggiorno, si allunga di un mese l’alta stagione (aprile-ottobre): sono queste le gambe sulle quali cammina la delibera di giunta che ha rivisto le tariffe in vigore a Lecce dal 2021. Il governo cittadino ha definito il provvedimento dopo un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L’imposta di soggiorno, secondo le previsioni di legge, serve a finanziare interventi in ambito turistico, come i servizi pubblici locali, la fruizione dei beni culturali, il supporto alle strutture ricettive, ma non sempre gli enti locali sono coerenti con questa destinazione, soprattutto quando presentano difficoltà nel bilancio.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Turismo, da gennaio avvio della piattaforma PayTourist per la gestione dell’imposta di soggiorno
