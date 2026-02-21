Turismo a Pisa | nel 2025 superata la soglia di un milione di arrivi

Il numero di visitatori a Pisa nel 2025 ha superato un milione, grazie all’aumento di arrivi stranieri. L’Ufficio turismo del Comune ha comunicato che il miglioramento si deve anche a nuove iniziative culturali e a una maggiore promozione online. Più persone scelgono di visitare la città per ammirare la Torre e il centro storico. I dati preliminari indicano che il flusso di turisti è cresciuto rispetto all’anno precedente. La tendenza sembra confermare un interesse crescente verso Pisa.

Il Comune rende note le prime analisi dell'Ufficio Turismo sull'andamento del settore nello scorso anno. Soddisfazione espressa dall'amministrazione L'Ufficio turismo del Comune di Pisa ha pubblicato i primi dati provvisori sull'andamento del turismo nel 2025. Le rilevazioni sono state effettuale sulla base delle comunicazioni mensili dei flussi turistici provenienti dalle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e dalle locazioni turistiche. Secondo il comune, si legge in una nota di presentazione oggi 21 febbraio, il 2025 "segna un nuovo record nel turismo a Pisa, con il superamento della soglia di 1 milione di arrivi e oltre 2 milioni di presenze in città e sul litorale".