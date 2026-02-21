Tudor prima conferenza al Tottenham | Ecco come risolvo i problemi Ci salveremo al 100%
Tudor ha tenuto la sua prima conferenza stampa al Tottenham, spiegando come intende affrontare le difficoltà della squadra. Ha sottolineato l’importanza di lavorare sulla mentalità e di migliorare la comunicazione tra i giocatori. Durante l’incontro, ha anche annunciato alcune novità tattiche e ha promesso che il team può uscire dalla crisi. I tifosi attendono con curiosità i primi risultati sotto la sua guida. La stagione prosegue con molte incognite.
. Le parole dell’ex tecnico della Juventus. Igor Tudor, ex tecnico della Juventus, ha tenuto la sua prima conferenza stampa da allenatore del Tottenham. Di seguito riportate le dichiarazioni del croato: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PRIMI GIORNI AL TOTTENHAM – « Non direi che me li sono “goduti”, perché non sono qui per divertirmi, sono qui per lavorare. Il piacere c’è solo nel primo momento, poi c’è il lavoro da fare. È un privilegio essere in questo fantastico club, ma sono molto concentrato nel fare le cose giuste per il club, per la squadra e per i tifosi ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Igor Tudor dichiara “vogliamo vincere” nella prima intervista al Tottenham dopo l’uscita di Thomas FrankIgor Tudor ha detto “vogliamo vincere” nel suo primo intervento come nuovo allenatore del Tottenham, poche ore dopo essere stato annunciato.
Juventus: Tudor al TottenhamIl Tottenham ha annunciato oggi di aver scelto Igor Tudor come nuovo allenatore, dopo aver licenziato Thomas Frank a causa di una serie di sconfitte che hanno fatto perdere agli Spurs il posto in Champions League.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tottenham, inizia l'era Tudor: Sicuro: gli Spurs resteranno in Premier; Ciro Ferrara intervista Igor Tudor Streaming | DAZN IT; Tottenham chiama Tudor: dal tracollo Juve alla Premier, l’ultimo ballo del ribelle del calcio; Arteta: Possiamo dimostrare di che pasta siamo fatti contro gli Spurs.
Tudor ha chiarito fin da subito le sue aspettative ai giocatori degli SpursNella sua prima conferenza stampa, Igor Tudor ha parlato di ciò che ha detto ai giocatori degli Spurs da quando ha assunto la guida della squadra. corrieredellosport.it
Juventus, Tudor: Non ho paura dell’esonero. Attacco? Possiamo pensare a un cambio moduloSarri ritrova la Juventus. E Tudor la Lazio. All’Olimpico di Roma è sfida tra ex: in palio tre punti che possono rilanciare le ambizioni. I bianconeri hanno sete di rivalsa dopo la prestazione di ... gianlucadimarzio.com
Dal centro di allenamento del Tottenham, la prima conferenza stampa di Igor Tudor: “Sono qui per risolvere problemi il più in fretta possibile”. Con Lazio e Juve ci è riuscito: farà lo stesso agli Spurs #PremierLeague x.com
Successo oltre le aspettative per la prima di "On our own" alla Berlinale. Pubblico molto caldo e partecipe, commozione e qualche lacrima. Indyca e Libra Film Productions raccolgono assieme al bravissimo regista Tudor Cristian Jurgiu e al fenomenale giovan - facebook.com facebook