Tudor prima conferenza al Tottenham | Ecco come risolvo i problemi Ci salveremo al 100%

Tudor ha tenuto la sua prima conferenza stampa al Tottenham, spiegando come intende affrontare le difficoltà della squadra. Ha sottolineato l’importanza di lavorare sulla mentalità e di migliorare la comunicazione tra i giocatori. Durante l’incontro, ha anche annunciato alcune novità tattiche e ha promesso che il team può uscire dalla crisi. I tifosi attendono con curiosità i primi risultati sotto la sua guida. La stagione prosegue con molte incognite.

Igor Tudor, ex tecnico della Juventus, ha tenuto la sua prima conferenza stampa da allenatore del Tottenham. Di seguito riportate le dichiarazioni del croato: PRIMI GIORNI AL TOTTENHAM – « Non direi che me li sono "goduti", perché non sono qui per divertirmi, sono qui per lavorare. Il piacere c'è solo nel primo momento, poi c'è il lavoro da fare. È un privilegio essere in questo fantastico club, ma sono molto concentrato nel fare le cose giuste per il club, per la squadra e per i tifosi ».

Igor Tudor dichiara “vogliamo vincere” nella prima intervista al Tottenham dopo l’uscita di Thomas FrankIgor Tudor ha detto “vogliamo vincere” nel suo primo intervento come nuovo allenatore del Tottenham, poche ore dopo essere stato annunciato.

Juventus: Tudor al TottenhamIl Tottenham ha annunciato oggi di aver scelto Igor Tudor come nuovo allenatore, dopo aver licenziato Thomas Frank a causa di una serie di sconfitte che hanno fatto perdere agli Spurs il posto in Champions League.

