TS – Vittoria pesante Non era immaginabile un livello del genere

Il Sassuolo di Fabio Grosso ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Verona, con un punteggio di 3-0, portandosi all’ottavo posto in classifica con 35 punti. La squadra ha giocato un calcio offensivo e ha dominato l’intera partita, sorprendendo molti esperti. La vittoria segna la seconda consecutiva e la quarta nelle ultime cinque partite. I tifosi festeggiano un risultato che aveva pochi pronostici prima del calcio d’inizio.

2026-02-21 00:28:00 Torino, l'ultimo titolo di Tuttosport: REGGIO EMILIA – Seconda vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5, per il Sassuolo di Fabio Grosso che domina il Verona per 3-0 e per una sera sale all'8° posto in classifica (35 punti). La soddisfazione dell'allenatore degli emiliani nel post-partita: " Sono contento, la partita di oggi nascondeva tantissime difficoltà ma siamo stati bravi a soffrire pizzicando gli avversari nei momento decisivi grazie al lavoro dei nostri attaccanti. Questo è un livello altissimo per dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità con ragazzi: siamo un mix che deve amalgamarsi bene, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri abbiamo raccolto quanto seminato.