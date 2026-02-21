Trump vara dazi globali 10% e incalza la Corte Suprema

Donald Trump ha firmato un ordine per imporre dazi globali del 10%, causando reazioni contrastanti tra i commercianti e gli alleati internazionali. La decisione arriva dopo che poche ore prima la Corte Suprema ha respinto le tariffe adottate l'estate scorsa, ritenendole illegittime. L’annuncio ha subito suscitato preoccupazioni sui possibili effetti sul commercio mondiale e sui prezzi di beni di consumo e materie prime. La misura, ora in vigore, promette di influenzare le relazioni commerciali nei prossimi mesi.

© Feedpress.me - Trump vara dazi globali 10% e incalza la Corte Suprema

Trump ha firmato il provvedimento per imporre dazi globali del 10%, dopo che poche ore prima la Corte Suprema ha bocciato le tariffe introdotte la scorsa estate dichiarando illegittimo il ricorso ai poteri di emergenza. «E' per me un grande onore aver appena firmato, dallo Studio Ovale, una tariffa globale del 10% su tutti i Paesi, che entrerà in vigore quasi immediatamente», ha scritto Trump sul suo social Truth. La nuova misura commerciale, fa sapere la Casa Bianca, entrerà in vigore a partire da martedì 24 gennaio. Anche i partner commerciali statunitensi che hanno raggiunto accordi tariffari con l’amministrazione Trump dovranno ora pagare un dazio del 10%.🔗 Leggi su Feedpress.me Trump vara dazi globali 10% e incalza Corte SupremaTrump ha deciso di imporre dazi mondiali del 10% e ha firmato il provvedimento, rispondendo alla bocciatura della Corte Suprema sulle sue tariffe estive. Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Subito tariffe globali del 10%”Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su prodotti importati, dopo che la Corte Suprema ha bloccato molte delle sue misure commerciali recenti. Dazi: la Corte Suprema USA abbandona Trump Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Schiaffo della Corte Suprema a Trump sui dazi, varata tariffa del 10% per tutti i Paesi; Trump vara dazi globali 10% e incalza Corte Suprema; Trump vara dazi globali 10% e incalza Corte Suprema; La Corte Suprema boccia i dazi di Donald Trump. Il presidente Usa: E' una vergogna, ho un piano di rise. Stop ai dazi, schiaffo a Trump. E il presidente vara la tariffa globale al 10%La Corte Suprema Usa respinge le tariffe. «Usata in maniera illegittima la legge sulle emergenze nazionali«. Rischio rimborsi per 175 miliardi, l’Illinois ne chiede subito 8,6. Ma Trump non cede: user ... msn.com Schiaffo della Corte Suprema a Trump sui dazi, varata tariffa del 10% per tutti i Paesi(Adnkronos) - Dopo lo 'schiaffo' della Corte Suprema, Donald Trump ha presto messo la firma per dazi temporanei, per 150 giorni, del 10% sulle importazioni negli Stati Uniti. L'ordine esecutivo en ... msn.com Con una rara sentenza contraria al presidente degli Stati Uniti, la Corte suprema annulla i dazi imposti da Trump al resto del mondo Manca una base giuridica Lui giura che ci riproverà, ma si è scaricata la pistola con cui ha minacciato paesi amici e nemici Ha x.com Su #LaRagione di oggi, sabato #21febbraio: La Corte Suprema Usa boccia i #dazi di #Trump; Verso la fine delle #Olimpiadi di #MilanoCortina2026; #India determinata nella conquista dell’#AI; #WikiFlix e il cinema dimenticato. #laprima - facebook.com facebook