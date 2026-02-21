Trump vara dazi globali 10% e incalza Corte Suprema

Trump ha deciso di imporre dazi mondiali del 10% e ha firmato il provvedimento, rispondendo alla bocciatura della Corte Suprema sulle sue tariffe estive. La decisione arriva dopo che i giudici hanno dichiarato illegittimo l’uso dei poteri di emergenza per introdurre le tariffe, che avevano già sollevato proteste da parte di diversi paesi. L’amministrazione statunitense ha annunciato che i nuovi dazi entreranno in vigore tra pochi giorni. La misura riguarda vari settori industriali e commerciali.

Trump ha firmato il provvedimento per imporre dazi globali del 10%, dopo che poche ore prima la Corte Suprema ha bocciato le tariffe introdotte la scorsa estate dichiarando illegittimo il ricorso ai poteri di emergenza. «E' per me un grande onore aver appena firmato, dallo Studio Ovale, una tariffa globale del 10% su tutti i Paesi, che entrerà in vigore quasi immediatamente», ha scritto Trump sul suo social Truth. La nuova misura commerciale, fa sapere la Casa Bianca, entrerà in vigore a partire da martedì 24 gennaio. Anche i partner commerciali statunitensi che hanno raggiunto accordi tariffari con l'amministrazione Trump dovranno ora pagare un dazio del 10%.