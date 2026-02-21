Trump Shock | Dazi al 10% per 150 giorni esenzioni strategiche

Donald Trump ha deciso di applicare dazi del 10% su molte importazioni, una mossa che durerà 150 giorni. La scelta mira a proteggere le industrie nazionali, ma rischia di far salire i prezzi sui prodotti di uso quotidiano. Sono state annunciate esenzioni strategiche per alcuni settori, come quello tecnologico e agricolo, per evitare conseguenze troppo invasive. La misura ha già provocato reazioni contrastanti tra aziende e partner commerciali. La decisione entra in vigore immediatamente.

Trump Impone Dazi: Una Nuova Fase per il Commercio Globale. La decisione del presidente Donald Trump di imporre dazi del 10% su una vasta gamma di importazioni ha scosso il panorama economico internazionale. L’ordine, firmato nelle ore scorse, entrerà in vigore il 24 febbraio e rimarrà attivo per un periodo di 150 giorni. Questa mossa rappresenta un significativo cambiamento di rotta nelle politiche commerciali, con potenziali ripercussioni su diverse economie e settori industriali. L’annuncio ha sorpreso molti osservatori, soprattutto considerando le esenzioni previste per alcune aree strategiche.🔗 Leggi su Ameve.eu Trump:"Imporrò altri dazi extra al 10%"Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre nuovi dazi del 10%, spiegando che questa decisione deriva da problemi economici e commerciali. I nuovi dazi globali di Trump al 10%Il presidente Trump ha annunciato di aver firmato nuovi dazi del 10% su tutte le importazioni internazionali, un provvedimento che interesserà molti paesi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dazi Usa, la Corte Suprema boccia Trump: sono illegittimi. Si apre un nuovo scenario; Dimissioni choc al Dipartimento di Giustizia Usa: Slater lascia l'antitrust dopo lo scontro con Trump; Twist d’Aula – Trump, lo shock esogeno che fa bene all’Europa; Usa, la Camera sfida Trump e boccia i dazi contro il Canada. Trump firma nuovi dazi globali al 10%, validi cinque mesi a partire dal 24 febbraioIntanto il Wall Street Journal chiede le scuse del presidente alla Corte Suprema le cui decisioni sono una monumentale rivendicazione della separazione dei poteri sancita dalla Costituzione ... tgcom24.mediaset.it Usa, Trump firma nuovi dazi al 10%Poche ore dopo la bocciatura arrivata per 6 voti a 3 dalla Corte Suprema, il presidente Trump ha firmato per nuovi dazi extra del 10% su tutti i Paesi. E' un grande onore aver firmato nuovi dazi, che ... rainews.it Trump, lo shock esogeno che fa bene all’Europa // il Twist d'Aula di @m_pitta publicpolicy.it/twist-daula-tr… x.com LaPresse. . Trump nella bufera per il video shock sugli Obama: "Nessuna scusa, credevo fosse il Re Leone" Indignazione globale per un video apparso sull'account Truth del Presidente, in cui Barack e Michelle Obama venivano raffigurati come scimmie. Le i - facebook.com facebook