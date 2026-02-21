Trump sfida la Corte | nuove tariffe a rischio economia e voto

Trump ha deciso di imporre nuove tariffe doganali, scatenando dubbi sulla stabilità economica e politica. La mossa arriva poco prima delle elezioni, nel tentativo di proteggere le industrie nazionali. Tuttavia, questa scelta potrebbe far aumentare i costi e ridurre gli scambi commerciali con altri paesi. La Corte ha sollevato dubbi sulla legittimità delle tariffe, mentre gli analisti temono ripercussioni sulla crescita. La decisione di Trump diventa ormai un tema caldo nel dibattito pubblico.

Dazi Usa: Trump rilancia il protezionismo a pochi mesi dalle elezioni, a rischio economia e stabilità politica. Washington – L'amministrazione Trump ha riacceso la miccia della guerra commerciale con l'annuncio di nuove tariffe su una serie di prodotti importati, una mossa che arriva dopo la recente bocciatura da parte della Corte Suprema di precedenti misure protezionistiche. La decisione, a ridosso delle elezioni presidenziali, solleva forti preoccupazioni sull'impatto sull'economia globale, sulla stabilità dei mercati e sulle possibili ripercussioni sul voto popolare. Una sfida alle istituzioni e un ritorno al protezionismo. La Corte Suprema Usa boccia i dazi: illegali le tariffe di Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato le tariffe introdotte dall'amministrazione Trump, ritenendole illegali.