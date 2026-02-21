Trump sconfitto | Corte Suprema annulla i dazi rimbalzano i mercati

La Corte Suprema ha deciso di annullare i dazi imposti dall’amministrazione Trump, causando una reazione immediata sui mercati finanziari. La sentenza riguarda una disputa sulla legittimità delle tariffe doganali, che avevano provocato tensioni tra aziende e governi stranieri. I trader hanno reagito con rialzi, sperando in un riassetto delle politiche commerciali. La decisione segna un punto di svolta nelle politiche di tariffazione adottate negli ultimi anni. La discussione sulle future strategie commerciali resta aperta.

La Corte Suprema ridimensiona Trump, riaccende la battaglia dei dazi. Washington – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha invalidato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, aprendo un nuovo capitolo nella complessa relazione tra potere esecutivo e legislativo in materia di politica commerciale. L'ex Presidente ha reagito con veemenza, promettendo nuove tariffe qualora dovesse tornare alla Casa Bianca, mentre le aziende e gli analisti valutano le implicazioni di una sentenza che potrebbe portare a significativi rimborsi e a una revisione delle strategie commerciali. Il cuore della disputa: poteri del Congresso e dazi imposti.