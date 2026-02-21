Trump salta Milano | sicurezza ridimensionata FBI al ghiaccio

Donald Trump non parteciperà alla finale di hockey a Milano, causando un netto calo delle misure di sicurezza previste. La sua assenza ha portato a un ridimensionamento del dispositivo di vigilanza nella zona dell’evento, che si svolgeva nel centro cittadino. La decisione, annunciata all’ultimo minuto, ha anche portato a un rallentamento dei controlli alle forze dell’ordine. La modifica del piano di sicurezza ha sollevato alcune preoccupazioni tra gli organizzatori e i residenti.

Trump rinuncia alla finale di hockey: la sicurezza di Milano si ridimensiona. La trasferta del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Milano per assistere alla finale di hockey tra le nazionali statunitense e canadese è stata improvvisamente cancellata. La decisione, giunta nella mattinata di oggi, 21 febbraio 2026, ha spinto a una rapida ridimensionamento delle misure di sicurezza predisposte dalle autorità milanesi. L'evento, che si terrà all'Arena Santa Giulia, era atteso da circa 18.000 spettatori e aveva suscitato un notevole interesse anche a livello diplomatico, considerando le recenti tensioni commerciali tra Washington e Ottawa.