Trump non sarà a Milano niente finale di hockey all’Arena Santa Giulia per il presidente Usa

Donald Trump non assisterà alla finale di hockey su ghiaccio all’Arena Santa Giulia di Milano, prevista per domenica 22 febbraio. La decisione deriva da impegni imprevisti che lo trattengono negli Stati Uniti. La partita vede le nazionali di Canada e Stati Uniti contendersi la medaglia d’oro. La presenza del presidente americano, che avrebbe voluto seguire da vicino l’evento, è saltata all’ultimo momento. La gara si svolgerà comunque come programmato.

Milano, 21 febbraio 2026 – Donald Trump non sarà domenica 22 febbraio sulle tribune dell' Arena Santa Giulia per tifare la squadra americana di hockey su ghiaccio maschile nella finale per l'oro olimpico contro il Canada. epa12763507 Oliver Okuliar of Slovakia (C, partially seen) scuffles with Tage Thompson of USA (2-L) during the Men's semifinals match USA against Slovakia of the Ice Hockey competitions, at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Milano, Italy, 20 February 2026. EPAFAZRY ISMAIL Dopo la vittoria in semifinale contro la Slovacchia, concretizzatasi nella tarda serata di venerdì 20 febbraio, si attendevano notizie sabato mattina sull'eventuale partenza del tycoon, atteso domenica mattina a Milano, e a quanto risulta al Giorn o sarebbero arrivate conferme diplomatiche alle autorità italiane sul mancato arrivo dell'Air Force One in uno dei due aeroporti designati alla vigilia, lo scalo internazionale di Malpensa o il militare di Linate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

